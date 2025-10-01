×
Gündem Haberleri

Şoförü öldüren DEAŞ’lı aile... Cesetle 480 km yol yapmışlar

#AŞTİ#DEAŞ#MİT
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

Türkiye’de kiraladıkları aracın sahibini öldüren DEAŞ bağlantılı 14 kişilik aileye Suriye’de yapılan operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Fransa’dan Türkiye’ye gelen aile, şoför Aslan’ı Ankara’da katletti, 480 kilometre yol yaptıktan sonra cesedi Mersin’de ormana gömdü...

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsü ile servis işi yapan 65 yaşındaki Binali Aslan’dan haber alamayan ailesi, 21 Eylül’de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan’ın en son 14 kişilik bir aileyi AŞTİ’den alarak yola çıktığı, ardından da aracın Ankara, Mersin, Hatay güzergâhında geçiş yaptığı belirlendi.

İZLERİ İDLİB’DE BULUNDU

MİT ve emniyet istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ankara’da aracı kiralayan 14 kişilik ailenin Hatay’dan Suriye’nin İdlib kentine geçtikleri ortaya çıkarıldı. Ailenin kaldığı İdlib Atme’deki eve operasyon yapıldı. ‘Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi.

FRANSA’DAN GELMİŞLER

Türkiye’ye getirilen şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda öldürdükleri servis şoförü Binali Aslan’ın cesedi Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Ailenin, araç sahibi Aslan’ı Ankara’nın çıkışında öldürdükleri, 480 kilometreyi Aslan’ın cesedi ile yolculuk yaptıkları belirlendi. Cesedi Mersin’de gömdükten sonra da aynı araçla Hatay’a geçtikleri, oradan da Suriye’ye kaçtıkları ortaya çıktı. DEAŞ ile bağlantılı 14 kişilik ailenin,  2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geldikleri öğrenildi. Mersin ile Kayseri’de bir süre ikamet eden aile, daha sonra Ankara Yenimahalle’deki iki akrabalarının yanına yerleşti.

Katledilen şoför Binali Aslan

EN KÜÇÜKLERİ 34 YAŞINDA

- Anne, baba ve 12 çocuktan oluşan ailenin en küçüğü 34 yaşında. DEAŞ bağlantılı ailenin Türkiye’nin farklı illerinde ikamet etmesine rağmen nasıl izlenmediği, bu kadar kalabalık ailenin nasıl takipten kaçtığı, Suriye’ye nasıl bu kadar kolay gittikleri gibi sorular cevap arıyor.

