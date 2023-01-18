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Şoföre peş peşe yumruk atmıştı! O saldırgan tutuklandı

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#Otobüs#Şoför#Yolcu
Şoföre peş peşe yumruk atmıştı O saldırgan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Kocaeli İzmit’te, özel halk otobüsü şoförü Cemil Yeler’e yumrukla saldıran E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’nde önceki gün Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne vurduktan sonra binen E.B., “Beni niye almıyorsun, görmedin mi?” diye bağırdı. Kartını da basmayan yolcuya Yeler sakin olması gerektiğini söyledi. E.B. bağırmaya devam edince Yeler, “Kurban olayım canım benim, hadi işine bak” dedi. Ancak sürücünün tatlı diline aldırış etmeyen E.B. bir ara otobüsten indi. Bu sırada olay yerinde bulunanlar, sinirli yolcuyu uzaklaştırmak istedi. Sürücü tam hareket ettiği sırada, E.B. tekrar otobüse binerek şoföre peş peşe yumruk attı. Defalarca yüzüne yumruk yiyen Yeler kan içinde kaldı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan Yeler, zorba yolcudan şikâyetçi oldu. E.B. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. E.B., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. E.B., polise verdiği ifadede, Yeler’in araçta tek yolcu olması nedeniyle “Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe’de ne işin var? Niye gidiyorsun?” dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi.

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#Otobüs#Şoför#Yolcu

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