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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANL(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

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Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, yük taşıyan bir kamyonun ikinci şoförü İsmet Kabadayı, uyumak için geçtiği aracın koltukları arkasındaki bölmede diğer şoför arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Özel bir lojistik şirketinde çalışan İsmet Kabadayı, kullandığı 34 JC 1500 plakalı kamyonla Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geldi. Çukurköy Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde duran Kabadayı, aracı birinci şoföre bırakırken uyumak için aracın koltukları arkasında bulunan bölmeye geçti. Kamyonun birinci şoförü Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkacağı sırada İsmet Kabadayı’yı kontrol etti. Hareketsiz yattığını görünce de polis ve sağlık ekiplerince haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kabadayı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kabadayı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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