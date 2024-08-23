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Şoför, turistlerle eğlenmek için yerinden kalktı; otobüs 30 metre kayıp otomobile çarptı

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#Trafik Kazası#Kaza#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:54

Antalya'nın Alanya ilçesinde, içerisinde 20’den fazla kişinin bulunduğu üstü açık safari otobüsü, şoför, turistlerin su savaşı oyununa katılmak için sürücü koltuğundan kalkınca geri kaydı. Yaklaşık 30 metre gidip otomobile çarparak duran otobüs, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.

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Alanya'da turistlerin üstü açık otobüsle safari yaptığı gezide, şoförlerden biri klakson çalarak önündeki otobüsü durdurdu. Eğimli yolda yan yana duran üstü açık 2 otobüsteki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı.

Şoför, turistlerle eğlenmek için yerinden kalktı; otobüs 30 metre kayıp otomobile çarptı

Bu sırada turistlerin eğlencesine ortak olmak isteyen şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla onları ıslatmaya çalıştı. Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı.

Şoför, turistlerle eğlenmek için yerinden kalktı; otobüs 30 metre kayıp otomobile çarptı

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, hızlanıp yaklaşık 30 metre aşağıda yoldan geçmek için turistlerin su savaşı oyununun bitmesini bekleyen otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Şoför, turistlerle eğlenmek için yerinden kalktı; otobüs 30 metre kayıp otomobile çarptı

Kaza, otobüsteki turistler tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu anlar ve bu sırada turistlerin su savaşı oynaması yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüldü. Kaza sonrası görüntüyü çeken kişi, otomobil ve otobüsteki hasarı da kayda aldı. 

Şoför, turistlerle eğlenmek için yerinden kalktı; otobüs 30 metre kayıp otomobile çarptı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Otobüs

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