Şoför suçu asfalta attı

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 4 yolcunun yaşamını yitirdiği, 26 yolcunun da yaralandığı otobüs kazasının ardından gözaltına alınan şoför Hidayet İstanbullu tutuklandı. Hidayet İstanbullu ifadesinde, “Virajı dönmeye başladığım anda otobüs kaymaya başladı. Frene bastım ancak asfaltın ıslak olması sebebiyle etkili olmadı” dedi.

Tokat’tan hareket eden ve Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, önceki gün, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan 35 yolcudan 4’ü yaşamını yitirirken, 26 yolcu ise yaralandı.

BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli otobüs şoförü Hidayet İstanbullu (57), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinde otobüs firmasında bir hafta önce sigortalı olarak şoförlüğe başladığını söyleyen şüpheli, “Daha önceden oğluma ait olan otobüste uzun yol şoförlüğü yapmaktaydım. Hava aşırı yağışlıydı ve asfalt ıslaktı. Gişeden normal süratle geçtim ve Edirne istikametine doğru dönmek istediğim sırada hızımın 40-50 kilometre olduğunu düşünüyorum. Viraja zaten hızlı girmiştim. Virajı dönmeye başladığım anda otobüs kaymaya başladı. Bütün kademelerde frene bastım ancak asfaltın ıslak olması sebebiyle fren etkili olmadı ve kaymaya devam ettim. Sürekli olarak direksiyonu toparlamaya çalıştım fakat araç bariyere çarpınca sağ tarafa yattı ve sürüklendi. Kaza anında emniyet kemerim takılıydı. Araç yan yatınca direksiyon koltuğunda asılı kaldım. Kendi imkânımla kurtuldum ve aracın camını kırarak dışarı çıktım. Yaşanan olaydan ötürü çok üzgünüm, keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı.”

Hâkimlik sorgusunun ardından otobüs şoförü Hidayet İstanbullu, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklandı.

 

