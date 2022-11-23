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Şoför, park halindeki otobüsün bagajında ölü bulundu

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#Bursa#İnegöl#Şoför
Şoför, park halindeki otobüsün bagajında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 13:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs şoförü Göksel Demiröz (39), park halindeki otobüsün bagajındaki yatağında muavin Veli Baran S. (20) tarafından ölü bulundu.

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Olay, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından terminale dönen şoför Göksel Demiröz, kullandığı otobüsün bagajına girip yatağında uyudu.

Bugün saat 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S., bagaj kapağını açıp, Demiröz'ü uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Göksel Demiröz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Demiröz’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Bursa#İnegöl#Şoför

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