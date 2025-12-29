Şoför arkadaşının yerine geçmiş... Kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Yaklaşık 45 senedir şoförlük yapan evli ve 4 çocuk babası Niyazi Çelik, mahallenin semt pazarına ait servis minibüsünde şoför olarak çalışıyordu. Eşiyle 4 sene önce gittiği hac ibadetinden döndükten sonra pazarcıların kendi aralarında işçi ve müşterilerin taşınması için tuttukları servis minibüsünde şoförlüğe başlayan Çelik, hafta içi servis şoförlüğü yapıp hafta sonları da semt pazarının şoförü olarak taşımacılık hizmeti veriyordu.

‘FREN BOŞALDI’ İDDASI

Esenyurt’ta önceki gün saat 17.00 sıralarında kendi seferinden önce şoför arkadaşı rahatsızlanan Çelik, “Ben kullanırım” diyerek direksiyon başına geçti. Nazım Hikmet Bulvarı’nda seyir halindeyken kontrolden çıkan servis minibüsü, iddiaya göre fren boşalması sonucu yoldaki bir otomobile ve bariyerlere çarpıp 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför Niyazi Çelik ile pazardan dönen müşteriler Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

ASIL ŞOFÖR RAHATSIZLANMIŞ

Kazada hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik’in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, “Taşımacılık yapıyordu, hastalanan arkadaşının yerine direksiyona geçip yolcuları almaya gitmiş. Gelirken de kaza gerçekleşiyor. Servisçiydi, hafta sonları da pazarda ücretsiz hizmet veriyordu. Şoför arkadaşı rahatsızlanmış, ‘Gel sen al’ demişler, arkadaşı rahatsızlanınca ‘Ben kullanırım’ demiş gitmiş. Fren boşalmasından dolayı dereye uçtu, üzgünüz” dedi.