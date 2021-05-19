‘Sofi Nurettin’ böyle vuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Tüm Türkiye ile müjdeli haberi paylaşmak istiyorum” sözleriyle duyurduğu PKK’nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilme görüntüleri paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Sofi Nurettin’in yanında bir teröristle Irak’ın kuzeyinde bir mağarada gizlendiği tespit edildi. Bölge insansız hava araçlarıyla izlendi. Sivillerin bulunmadığından emin olunmasından sonra hava harekatı için düğmeye basıldı. F-16’lar, Sofi Nurettin ve beraberindeki teröristin olduğu mağarayı imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, vurulma anını şu açıklamayla yayınladı:

‘SAKLANDIĞI DELİKTE’

“İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG´nin Suriye Genel Sorumlusu olan ‘Sofi Nurettin’ kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

‘İSİMSİZ KAHRAMANLAR’

Terör örgütünün üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT´in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır.”

KARAYILAN’IN AKIL HOCASIYDI

Terör örgütü PKK’nın Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi olan Suriye uyruklu Halef El Muhammed, Terörden Arananlar Listesi’nde ‘kırmızı kategori’deydi. Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan terörist, şubatta Gara’da yapılan Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK’ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

ARA-BUL-YOK ET TAKTİĞİ

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın CNN Türk’te operasyon hakkında şu detayları paylaştı: “TSK ‘Ara-Bul-Yok Et’ taktiğine geçti. Burada TSK’nın kullandığı yeni, modern mühimmat var. İHA’larla hareketleri 7/24 izleniyor. Tespit edildikten sonra TSK, MİT ve Genelkurmay organize çalışıyor. Çabuk karar alma, hedefin baskı altında tutulması, kafasını çıkardığı an imha edilmesi söz konusu. Bu operasyon Kandil’e de yakında gireceğimizi açıkça ortaya koymaktadır.”

PKK TELSİZ BİLE KULLANAMIYOR

CNN TÜRK’te değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar şu bilgileri verdi: “Bu tür teröristler çoğunlukla yanlarında bir grup olmadan hareket etmezler. Yakın grubu ile bir yerden bir yere giderler. Yanlarında cep telefonu ve teknik alet bulundurmazlar, yerleri belli olmasın diye. Kandil’de bile telsiz çıkışı yapmaktan vazgeçmiş bir örgütten bahsediyoruz. Bu operasyon da Türkiye’nin yer tespiti ve saha istihbaratı konusunda ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.”

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