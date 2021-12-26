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Şofbenden zehirlenen korucu yaşamını yitirdi

#Erzincan#Refahiye#Kenan Çobanoğlu
Şofbenden zehirlenen korucu yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen korucu Kenan Çobanoğlu (40) hayatını kaybetti. Kemah ilçesinde ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cevahir-İmam Beşer çifti hastanede tedavi altına alındı.

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Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Teknecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik korucusu Kenan Çobanoğlu duş almak için banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan Çobanoğlu, aile bireyleri tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şofbenden sızan gazdan zehirlenen Çobanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çobanoğlu'nun cenazesi bugün Refahiye ilçesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Erzincan'ın Kemah ilçesinde bağlı Maksutuşağı köyü Köseler mezrasında dün sabah saatlerinde uyanan Cevahir-İmam Beşer çifti evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini hissederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri gösteren çift, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Erzincan#Refahiye#Kenan Çobanoğlu

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