Şofben faciasında ölen baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

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Olay, dün Bağlarbaşı Mahallesi'nde 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Ersoy, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Fikri Ersoy ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, baba ve kızın banyodaki şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

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Cenazeler, hastanedeki işlemlerin ardından Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazında baba ve kızı için dualar edildi. Namaz sonrası Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, tabutu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Daha sonra baba ve kızı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vali Makas ve Başkan Önal, acılı aileye başsağlığı diledi.