Sofa ne demek? Sofa nedir? Sofa TDK kelime anlamı

Genel açıdan bakıldığı zaman Türk Dil Kurumu üzerinden Sofa kelimesi, ‘Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol’ biçiminde karşılık buluyor. Fakat bunun yanında evin değişik bölümleri adına da sofa kelimesi kullanılabilmektedir.

Sofa Ne Demek?

Değişik mekanlar konusunda sofa kelimesi alana uygun olarak değerlendirilmektedir.

- Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol,

- Evlerin önünde yer alan geniş balkon,

- Cami girişlerinde kapının her iki yanında bulunan kısım,

Bu şekilde alana bağlı olarak farklı yerler için sofa kelimesi kullanılabilmektedir.

‘’Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış.’’ H. E. Adıvar

Sofa Nedir?

Ev ya da cami ile beraber işyerlerinin değişik kısımları için sofa kelimesi kullanılabilmektedir. Ancak genel olarak daha çok Türk Dil Kurumu açısından, ‘Evlerde oda kapısı açıldığı andan itibaren ortaya çıkan genişçe yer, hol’ şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Tabii mekana bağlı olarak farklı alanlar için uyumlu şekilde kullanılabilmektedir.

‘’Bu evin sofası gerçekten büyükmüş.’’

Bu şekilde daha birçok değişik cümle ile beraber tek başına da farklı noktalarda kullanabilirsiniz. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber sofa sözcüğü Türkçede çok sık kullanılır. Özellikle kırsal alanlarda ve köy evleri için daha fazla ön plana çıkmaktadır.