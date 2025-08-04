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Söder: AfD’yle işbirliği yok

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#ALMANYA#Markus Söder#CSU
Söder: AfD’yle işbirliği yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:19

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, sağ popülist AfD ile işbirliği yapmayacaklarını yineledi.

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Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yasaklanması tartışmaları yoğunlaşırken, hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, böyle bir parti ile işbirliği yapmalarının söz konusu olmadığını vurguladı. Alman devlet televizyonu ZDF’te yayımlanan “Yaz Söyleşileri” programında soruları yanıtlayan Söder, şu andaki Anayasa düşmanı politikasında ısrar eden bir AfD’yle kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını yineledi.

Söder, “İşbirliği yapılması için AfD’nin hem politik hem de personel olarak kökten değişmesi gerekir. Tabii AfD’lilerin söylem tarzını da değiştirmeleri gerekir” dedi. Aynı zamanda AfD ile uğraşma yerine, CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümetinin ülkenin ve halkın çıkarına politikaları hayata geçirmeye öncelik vermesi gerektiğini de dile getirdi.

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UKRAYNALILARA “YURTTAŞ PARASI” VERİLMESİN

CSU lideri Markus Söder, Almanya’da dar gelirlilere dönük sosyal yardım nitelikli “Yurttaş Parası” ödemelerinde köklü değişiklik yapılmasını da gündeme getirdi. Hükümetin 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle Almanya’ya gelen Ukraynalılara “Yurttaş Parası” ödenmemesi kararı aldığını hatırlatırken, bunun yeterli olmadığını ve bu uygulamanın ülkedeki tüm Ukraynalılar için geçerli olması gerektiğini de söyledi.

Almanya’nın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzeleri gönderip göndermemesiyle ilgili bir soruya ise somut yanıt vermekten kaçınan Söder, “Bunun kararını Şansölye Friedrich Merz verecek” dedi.

 

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#ALMANYA#Markus Söder#CSU

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