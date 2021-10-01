Soçi dönüşü uçaktan önemli mesajlar

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BIDEN GÖRÜŞMESİ

HAYRA ALÂMET BAZI ADIMLAR ATILIYOR

(Amerika dönüşü ‘Biden ile gidişat pek hayra alâmet değil’ demiştiniz. ABD ile ilişkilerde bilmediğimiz bir şey var mı yoksa sorunlar mı derinleşti?) Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma’da (G-20 Zirvesi) görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow’a gideceğiz. Glasgow’da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alâmet bazı adımlar atılıyor.

F-35'LER

YA UÇAĞIMIZI YA PARAMIZI VERECEKLER

(ABD Başkanı Biden ile G-20 Zirvesi’ndeki görüşmeyi Amerika-Rusya dengesinde siz nereye konumlandırıyorsunuz?) Orada Sayın Biden’la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Brüksel’de bir görüşmemiz oldu. Şimdi ise Roma’da bir görüşme yapacağız. Suriye ile ilgili ABD’nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler.

S-400

GERİ ADIM ATMAYIZ

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(S-400’ün devamının alınmasına ilişkin bir süreç şekillendi mi görüşmenizde? Diğer husus da F-35 programından Türkiye’nin çıkarılması sonrasında Rusya ile yeni nesil savaş uçakları konusunda, özellikle SU uçaklarıyla alakalı bir çalışma yapılması konusu gündeme geldi mi?) S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yararlı görüşmemizde tabii ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük.

İDLİB

NİHAİ ÇÖZÜMÜN VAKTİ GELDİ ARTIK

(Putin’den Rusya’nın 2018 Soçi Mutabakatı’nın gereği olan taahhütlerini yerine getirmesi talebiniz oldu mu?) İdlib başta olmak üzere Suriye ile ilgili konuları ayrıntılı konuştuk. Uzun yıllardır süren Suriye krizi, ülkelerimiz başta olmak üzere tüm bölgeye ağır maliyetler getirdi. İnsani dramlar yanında sürecin ekonomik yükü hepimiz için katlanılmaz boyutlara ulaştı. Ayrıntıların ötesine geçip bu meseleye kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Bu konuda birlikte atacağımız adımların gerekliliği üzerinde durduk. Her türlü gerçekçi ve adil adıma açık olduğumuzu belirttik. Birçok aktörün sahada olduğu ve çetrefilli yönleri bulunan bölgesel konularda zaman zaman bazı fikir ayrılıkları da olmuyor değil. Ama bu ikili görüşmemizde bir birlikteliğin olduğunu gördük.

TALİBAN

UYUMLU OLURLARSA GÖRÜŞÜRÜZ

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(Türkiye’nin Taliban’la ilişkileri şu anda ne durumda?) Malum biz artık Afganistan’dan tüm askerlerimizi çektik. Fakat Taliban’ın bizle uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde görüşmemek gibi bir ön yargımız da yoktur. Çünkü Afganistan halkı bizim yüz yıllara dayanan geçmişimiz olan bir halktır. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Buna da kapımız açıktır. Kabil Havalimanı’nın güvenliği konusunda da şu an itibarıyla yokuz ama ileride olabilir.

YENİ ANAYASA

ÇALIŞMALAR BİTME NOKTASINDA

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(Cumhur İttifakı’nın yeni Anayasa çalışması ne aşamada?) Bizim Anayasa ile ilgili çalışmamız bitme noktasına geldi. Bu arada yaşadığımız afetler sebebiyle bir kesintiye uğradı. Tekrar bir araya gelip, çalışmamızı süratle bitireceğiz. Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmada da Genel Başkan Yardımcım Hayati Bey, MHP’deki muhatabıyla yaptıkları çalışmayı belirli bir noktaya getirdiler. Son durumu bana bildirecekler. Ondan sonra da hayırlısıyla buradaki kararımızı da vermiş olacağız. Devlet Bey ile de bir araya gelip üzerinden geçme imkanımız olabilir.

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PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLIKTAN DÖNÜŞ YOK

(Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?) Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir.

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FAHİŞ FİYATLAR

ZİNCİR MARKETLERE CEZALAR GELECEK

(Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu yoksa üretim maliyetlerinin artmasını da etkisi var mı?) Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sürdürüyor. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi denetleyeceğiz.

PUTİN’DEN UZAYA ROKET ATMA TEKLİFİ

Rusya’yla bu yıl ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’ye yakın artışla 21 milyar doları aşan ticaret hacmini, 100 milyar dolara ulaştırmak için atılacak adımlara odaklandık. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerini değerlendirdik.

2 NÜKLEER SANTRAL DAHA

Tabii bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin’le ‘Bu iki nükleer santralı da sizinle birlikte yapabilir miyiz?’ diye de görüştük. ‘Bu konuyla ilgili çalışalım’ dediler. Türkiye’nin uzay çalışmalarını konuştuk. Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız.

UÇAK MOTORU ÜRETİMİ

Hatta uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Gemi inşasın, denizaltılara varıncaya kadar yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır.

İADE-İ ZİYARET İSTEDİM

Erdoğan, Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini söyledi: “Sayın Putin’den bir iade-i ziyaret istedim. Kendisi de olumlu yaklaştı. Bir de ‘Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nı bu yıl bitmeden Türkiye’de yapalım’ dedim. Ona da olumlu cevap verdi.”

PKK/YPG

MCGURK DENİLEN BİR ADAM TERÖRİSTLE KOL KOLA...

Erdoğan, uçakta PKK/YPG ile mücadele konusunda da şunları söyledi: “Özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK/YPG’nin Moskova’da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt ABD’de de Beyaz Saray’da ağırlandı. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Putin’e ‘Terörle mücadele konusuyla ilgili dayanışmamızı daha da arttırmamız gerekir’ dedik. McGurk, teröre destek veren bir isimdir. Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır.

ABD SURİYE’DEN ÇIKMALI

Tabii benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola dolaşan adamdır bu. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı.