MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSobayı yakmak isterken evi yaktı
GeriGündem Sobayı yakmak isterken evi yaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.12.2020 - 21:52 | Son Güncelleme:

Sobayı yakmak isterken evi yaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Abone Olgoogle-news

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Özdemir’in yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Özdemir’in elleri yanarken, çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu'ya bağlı Kuzyakaköseler köyünde yaşayan Mehmet Özdemir, akşam saatlerinde ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu eşyalar tutuşurken, Mehmet Özdemir’in elleri yandı. Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Özdemir’i ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Mehmet Özdemir’in kardeşi Ahmet Özdemir, “Abim sobayı yakmak isterken bir anda alev almış. Sobayı yakarken yanıcı bir şey kullanmamış. Zaten evde yanıcı bir şey yok. Bize seslendi biz de koştuk. Çok şükür can kaybı yok” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle