Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanmıştı! 11 yaşındaki Ceylin'den acı haber

Güncelleme Tarihi:
Olay, önceki gün Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı. Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Öztürk, dün hayatını kaybetti.
Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.