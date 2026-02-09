×
Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanmıştı! 11 yaşındaki Ceylin'den acı haber

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 11:05

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu yüzünden ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı. Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Öztürk, dün hayatını kaybetti.

Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. 

