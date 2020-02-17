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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Sobadan zehirlenen çifti, damatları ölü buldu

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Sobadan zehirlenen çifti, damatları ölü buldu

BURDUR'da, sabah işe gitmeyen Mesut Kelleci'ye (50) ulaşamayınca merak eden yakınları, yedek anahtarla girdikleri evde Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'nin (44) cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Olay, Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda meydana geldi. Oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci sabah işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Kelleci'ye cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Kelleci'nin aramalara cevap vermemesi üzerine damadı Bekir Erken'e ulaşıldı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut ve Gülşen çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 çocuklu Kelleci çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

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