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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı

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Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
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BARTIN’ın Ulus ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede jandarma ekipleri, aile bireylerini sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Ulus’a bağlı Hasanören köyünde öğle saatlerinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kar nedeniyle sağlık ekibi, köyün girişine kadar gidebildi. Köye giden jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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