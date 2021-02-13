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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 00:11 | Son Güncelleme:

Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çifti hayattan kopardı

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Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çifti hayattan kopardı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kilitli kapının kırılmasının ardından girdikleri evde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Demirdöğen çiftinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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