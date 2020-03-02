MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
GeriGündem Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ercan Nas(52), yaşamını yitirdi.

Zonguldak'a bağlı Eceler köyünde yalnız yaşayan Ercan Nas'tan bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. İçeri giren yakınları, Ercan Nas'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan incelemede, Nas'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirildi. Eceler Köyü Muhtarı Fevzi Gözpınar, Nas'tan haber alamayınca yakınlarının evine gittiğini ve cesediyle karşılaştığını anlatarak, "İlk belirlemelere göre soba zehirlenmesi. Kesin ölüm nedeni otopside netlik kazanacak" dedi.

Ercan Nas'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nas'ın kesin ölüm nedeninin otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle