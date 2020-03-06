Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

Olay, Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokakta bulunan 78 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. Gece sobayı yakan ve kızları ile birlikte salonda uyuyan Rıfat ve Şükran Akdemir çifti, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissedince durumu 112'ye bildirdi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çift, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adı açıklanmayan ve sabah okula giden 8'inci sınıf öğrencisi kızları ise öğle yemeği için eve geldiğinde durumu öğrendi.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği kaydedildi.