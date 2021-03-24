MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı!
GeriGündem Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)-
Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı!

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden Suriye uyruklu 4 kişi, tedaviye alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin fertleri, öğle saatlerinde rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fadhaa ve Hassan Ayyash çiftiyle çocukları Ahmet ve İlyas Ayyash’ın karbonmonoksit gazından etkilendiği belirledi.

Aile bireyleri ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi