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Sobadan sızan gaz can aldı

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#Trabzon#Sobadan Sızan Gaz#Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Sobadan sızan gaz can aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 16:45

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam Fatih Göktaş (28), yaşamını yitirdi.

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Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi Merkez Camii’nde imam olarak görev yapan Fatih Göktaş’ın sabah namazına gelmemesi üzerine mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Göktaş’ın yalnız yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde Göktaş’ı hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Fatih Göktaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Fatih Göktaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

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#Trabzon#Sobadan Sızan Gaz#Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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