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Soba kâbusu: Anne ve 5 çocuğunun durumu ağır

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#Mardin#Soba#Soba Zehirlenmesi
Soba kâbusu: Anne ve 5 çocuğunun durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 16:36

Mardin'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden eşi, Gülistan Karaboğa'nın telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.

Soba kâbusu: Anne ve 5 çocuğunun durumu ağır

Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu. İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Soba kâbusu: Anne ve 5 çocuğunun durumu ağır

 

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#Mardin#Soba#Soba Zehirlenmesi

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