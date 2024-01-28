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Soba faciası! Yanarak can verdi, annesi sinir krizi geçirdi

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#Burdur#Soba#Polis
Soba faciası Yanarak can verdi, annesi sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 05:38

Burdur’da dün akşam saatlerinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında evde bulunan 76 yaşındaki kadın komşular tarafından kurtarılırken birlikte yaşadığı 41 yaşındaki oğlu yanarak hayatını kaybetti.

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Yangın saat 21.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Deliklitaş Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Aynur’a(41) ait müstakil evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Soba faciası Yanarak can verdi, annesi sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın esnasında evde bulanan Murat Aynur’un annesi Fatmana Evcil (76) vatandaşlar tarafından evden son anda kurtarılırken Murat Aynur ise evin içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından son anda kurtarılan anne Fatmana Evcil oğlunun içeride kaldığını öğrenip sinir krizi geçirince sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Soba faciası Yanarak can verdi, annesi sinir krizi geçirdi

YANARAK ÖLDÜ

Söndürülen yangın sonrası içeri giren itfaiye ekipleri ise Murat Aynur’un yanarak öldüğünü tespit etti. Murat Aynur’un cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Soba faciası Yanarak can verdi, annesi sinir krizi geçirdi

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#Burdur#Soba#Polis

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