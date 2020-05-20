So Ne Demek? So Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede birçok farklı kalıba giren kelimelerden biri olan so bir adım öne çıkmaktadır. Genel olarak ise bu kelimenin Türkçe karşılığı açısından, ‘Bu yüzden, şöyle böyle’ şekilde ifade edilebilir. Ancak bu anlamların dışında daha pek çok değişik anlama geldiğini söylemek mümkün.

So Ne Demek?

İngilizcede yaygın olarak kullanılan pek çok farklı kelime bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde ‘so’ sözcüğü bir adım öne çıkıyor. Cümlenin kuruluşuna ve anlamına bağlı olarak oldukça fazla sayıda anlama sahip olduğunu söylemek mümkün.

- Bu yüzden,

- Şöyle böyle,

- Öyle,

- Böylece,

- Kafi,

- Demek ki,

- Bu nedenle,

- Kadar,

- Dolayısıyla,

- Böyle olunca,

Bu konuda daha oldukça fazla sayıda anlam ifade ettiği söylenebilir. So sözcüğünü daha iyi anlayabilmek için öncelikle İngilizce seviyesini yeterli noktaya getirmek gerekir. Daha sonra cümle içerisinde etkin şekilde idrak edilebilir ve kullanılabilir.