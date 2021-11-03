Smyrna Antik Tiyatrosu'nda bulundu! 'Akdeniz'de ilk kez...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Faiz indirimi nasıl etkiledi Aylık 1.000 TL avantaj...Faiz indirimi nasıl etkiledi? Aylık 1.000 TL avantaj...#Konut Fiyatları
Karagümrük hocası konuşulurken flaş iddia İlk açıklama geldi...Karagümrük hocası konuşulurken flaş iddia! İlk açıklama geldi...#Unai Emery
Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... 30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldıErdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... '30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul Valiliğinden uyarı Sabah ve akşam saatlerine dikkatİstanbul Valiliği'nden uyarı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat#Hava Durumu
Yiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldiYiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldi#Samsun
Fenerbahçe forması açıklaması İşte adım adım yaşananlar...'Fenerbahçe forması' açıklaması! İşte adım adım yaşananlar...#Fenerbahçe
Kurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklamasıKurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklaması#Numan Kurtulmuş
Acun Ilıcalıdan ters köşe hamle Yeni takımına Türk teknik adam derken...Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...#Acun Ilıcalı
Squid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktıSquid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktı!#Squid Game
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Unutmak istediği günleri anlattı: Seni çirkin görünmen için işe almadımUnutmak istediği günleri anlattı: Seni çirkin görünmen için işe almadım!#Salma Hayek
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almışÜnlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
HABERLERGündem Haberleri

Smyrna Antik Tiyatrosu'nda bulundu! 'Akdeniz'de ilk kez...'

#İzmir#Smyrna Antik Kenti#Doç. Dr. Akın Ersoy
Smyrna Antik Tiyatrosunda bulundu Akdenizde ilk kez...

İzmir'de 5 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Smyrna Antik Kenti'ne ait tiyatroda, sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir latrina (tuvalet) bulundu. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Akdeniz'de ilk kez bir tiyatro sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılmış olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

İzmir'in Kadifekale semti yamacında bulunan yaklaşık 2400 yıllık Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, dönemin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmayı sürdürüyor. 1500 yıl önce üzeri toprakla kapanan ve gün yüzüne çıkarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle kazı çalışmaları süren antik kente ait 20 bin izleyici kapasiteli tiyatroda latrina bulundu.

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını, heyecanlı olduklarını söyledi.

Kazı esnasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk" dedi.

Smyrna Antik Tiyatrosunda bulundu Akdenizde ilk kez...

Haberin Devamı

'AKDENİZ COĞRAFYASINDAKİ TİYATROLARDA BİR İLK'

Doç. Dr. Ersoy buldukları latrinanın özelliklerini şöyle anlattı:
"12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, Anadolu'da daha sık gördüğümüz şekliyle U planlı oturma düzenine sahip bir tuvalet. Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvalet mekanını kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunu 'sanatçı tuvaleti' olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor."

Tiyatronun tarihinin M.Ö. 2inci yüzyıla dayandığını, latrinanın ise M.S. 2'inci yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini belirten Doç. Dr. Ersoy, latrina ve tiyatronun M.S. 5'inci yüzyıla kadar kullanıldığı da sözlerine ekledi.

Smyrna Antik Tiyatrosunda bulundu Akdenizde ilk kez...

LATRİNANIN ÖZELLİKLERİ

Smyrna Antik Tiyatrosu'nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde, 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan, U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor. Sürekli akan temiz su oluğu kişilerin sopaya bağlı bir sünger yardımıyla temizlenmesini sağlıyor. Oturma bankları çoğunlukla olduğu gibi Smyrna örneğinde de ahşap. Tuvalet delikleri ise anahtar kilidi formunda.

Haberin Devamı

Öte yandan Smyrna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının ana destekçisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana kazıya verdiği destek miktarının 12 milyon lirayı aştığı bildirildi.

Smyrna Antik Tiyatrosunda bulundu Akdenizde ilk kez...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Smyrna Antik Kenti#Doç. Dr. Akın Ersoy

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses