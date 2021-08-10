SMMM 2. Dönem sınavı ne zaman? 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarına ilişkin yayınladığı takvimle sınav takvimini paylaşmıştı. Takvime göre, SMMM 2. Dönem sınavı ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, SMMM 2. Dönem sınavı ne zaman? 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi
2021 yılında gerçekleşecek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarının tarihi yıllık takvimle paylaşılmıştı. Yılın ilk SMMM sınavı nisan ayında yapılmıştı, SMMM 2. Dönem sınavları ise 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
SMMM stajı nerede yapılır?
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
SMMM Sınav sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim?
Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.