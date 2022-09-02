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SMA'lı İdil Ayşe Adakan'a ABD'de gen tedavisi uygulandı! Babası: 'Benim 5 liramla, 10 liramla ne olur demeyin'

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#Kırklareli#Lüleburgaz#SMA
SMAlı İdil Ayşe Adakana ABDde gen tedavisi uygulandı Babası: Benim 5 liramla, 10 liramla ne olur demeyin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:25

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ve düzenlenen kampanyada 1 milyon 948 bin dolar toplandıktan sonra ABD'ye götürülen SMA Tip-1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan, ABD'de gen tedavisi gördü. İdil Ayşe'nin babası İbrahim Adakan, "Benim 5 liramla, 10 liramla ne olur demeyin. İdil Ayşe kurtuldu, sıra diğer bebeklerimizde" dedi.

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Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaflık yapan İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe'ye yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği'nce olmak üzere bağış kampanyası düzenlendi.

Mart ayında başlatılan kampanya geniş kesimden ilgi gördü. Kampanyada İdil Ayşe'nin tedavi giderlerini karşılayacak 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Paranın toplanmasının ardından İdil Ayşe, anne ve babası ile tedavi görmek üzere 18 Ağustos günü ABD'nin Bostan kentine gitti. Burada Boston Children's Hospital'da tedavi altına alınan İdil Ayşe'ye dün akşam gen tedavisinde Zolgensma uygulandı.

İdil Ayşe'nin babası İbrahim Adakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Allah halkımızdan razı olsun. Haklarını asla ödeyemeyiz. Bağışlar ve paylaşımlar sayesinde evladımız kurtuldu. Bundan sonraki tüm gelişmelerden halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen diğer SMA hastası bebeklerimizi, yavrularımızı unutmayın. 110 bebek daha var. Bir bebeğin kahramanı oldunuz. Diğer bebeklerinde olabilirsiniz. Benim 5 liramla, 10 liramla ne olur demeyin. Bakın neler oluyor. İdil Ayşe kurtuldu. Sıra diğer bebeklerimizde" dedi.

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SMAlı İdil Ayşe Adakana ABDde gen tedavisi uygulandı Babası: Benim 5 liramla, 10 liramla ne olur demeyin

 

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#Kırklareli#Lüleburgaz#SMA

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