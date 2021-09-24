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SMA’lı bebeklere 2 güzel haber

#SMA#Bebek#Muhammed Yiğit Tezcan
SMA’lı bebeklere 2 güzel haber
Mesut Hasan Benli

SMA hastası Muhammed Yiğit Tezcan isimli bebeğin ailesi, hastalığın tedavisi için geliştirilen ve büyük fayda sağladığı iddia edilen ‘Zolgensma’ isimli ilacın yurtdışında tedariki ve kullanımı istemiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurdu. Ancak kurum, yapılan başvuruya yanıt vermedi.

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Tezcan Ailesi, zımni ret işleminin iptali için Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı da mahkemeye gönderdiği savunmasında, söz konusu ilacın uzun vadede etkilerinin ortaya konulmadığı gerekçesiyle talebin onaylanmasının henüz mümkün bulunmadığını belirtti. Mahkeme, “İlacın ülkemizde kullanılması için, yurtdışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, 9 Eylül’de SGK ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun istinaf başvurusunu reddederek, verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğuna kesin olarak hükmetti.

DAVAYI KAZANDILAR

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Öte yandan Giresun’da yaşayan Zekeriya Karavil ve Nesibe Coşkun Karavil çifti, SMA hastası olan 2020 doğumlu çocukları Güneş Karavil’in ‘Zolgensma’ isimli ilaç tedavisinin yurtdışında uygulanabilmesi için yardım kampanyası başlatmak istemişti. Ancak Giresun Valiliği yardım kampanyasına izin vermemişti. Karavil çifti kararın iptali için Ordu 2. İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandı.

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#SMA#Bebek#Muhammed Yiğit Tezcan