SMA taraması evlilik öncesi zorunlu oluyor

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Koca, dün toplanan SMA Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

DEVLET KARŞILAYACAK

“Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dâhil edilmiş durumdadır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor.” Bakan Koca, Nusinersen ilacının da, tedavi rehberinde tanımlı tüm hastalar için kullanılmaya devam edileceğini açıkladı.