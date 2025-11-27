×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

SMA ilacı Türkiye’de üretilecek

Güncelleme Tarihi:

#SMA İlacı#Sağlık#TÜSEB
SMA ilacı Türkiye’de üretilecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11’inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı, geçen pazartesi Ankara’da başladı.

Haberin Devamı

Kurultayın ikinci gününde, TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. 11’inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda TÜSEB-Biosys işbirliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör ‘Bioxy’ de ilk kez tanıtıldı. Birden fazla üst düzey fonksiyonu tek bir platformda sunan cihaz, evde bakım hizmetlerinde hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için yeni nesil klinik destek sağlayacak.

Gözden KaçmasınBakan amca biz ara tatil istiyoruzBakan amca biz ara tatil istiyoruzHaberi görüntüle

‘AR-GE ÇALIŞMALARI DA YAPILACAK’

SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye’de yapılacak. TÜSEB-Polifarma işbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütülecek. Yerli SMA ilacı ve hammaddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, “Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır” dedi.

Gözden KaçmasınBaraj seviyesi yüzde 8e düşen Yalovada su kesintileri başladıBaraj seviyesi yüzde 8'e düşen Yalova'da su kesintileri başladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SMA İlacı#Sağlık#TÜSEB

BAKMADAN GEÇME!