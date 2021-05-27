SMA hastası Yiğit bebeğin kampanyasında mutlu son

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Meltem (30) ve Bahadır Akkaya (30) çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yiğit’e henüz 5.5 aylıkken genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Akkaya ailesi çocukları için yurtdışında uygulanan gen tedavisinden faydalanmaya karar verdi. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 250 bin dolar için bir bağış kampanyası başlatıldı. Bir yıl önce başlatılan bağış kampanyasına hem yurtiçinden hem de yurtdışından destek yağdı. Kampanya sonucunda Yiğit bebeğin tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin dolar toplandı. Yiğit bebeğin tedavisi için hazırlıklar başlatıldı.

YİĞİT BEBEK DUBAİ YOLCUSU

Önümüzdeki hafta tedavi için Dubai’ye gideceklerini söyleyen Yiğit bebeğin babası Bahadır Akkaya, “Bağış kampanyasına yaklaşık bir yıl önce başladık. Kapı kapı dolaşıp sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu sırada Yiğit’in sağlık durumu kötüye gitti. Hayırseverler, ünlüler ve gurbetçilerimizin desteğiyle tedavi için gerekli parayı topladık. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda vize işlemleri için bekliyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki hafta tedavi için Dubai’ye gideceğiz. Orada yaklaşık 6 aylık bir tedavi bizi bekliyor. Biz kampanyamıza başlarken kampanyalarını tamamlamış diğer aileler bize destek verdi. Şimdi ben de başka ailelerin kampanyalarına destek vereceğim. Bir çağrım var, SMA hastalarını yalnız bırakmayın. Onlara destek olun” dedi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

SMA hastası minik Yiğit için yürütülen bağış kampanyasını Hürriyet, 5 Mayıs 2021’de, “Yiğit bebeğin koruyucu melekleri” başlıklı haberle kamuoyuna duyurmuştu.

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