SMA hastası minik Murat’a billboardlu destek
Ağrı’da yaşayan Yaşar (40) ve Sakine Koç (36) adlı çiftin bir yıl önce Murat adında bir çocukları dünyaya geldi. Küçük Murat’a henüz 17 günlük iken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 Teşhisi konuldu. Çocuklarının tedavisi için Ankara’ya taşınan Koç ailesi bir süre sonra Amerika’da SMA hastalarına uygulanan gen tedavisinden faydalanmaya karar verdi. Ancak tedavi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doları karşılayacak maddi durumu olmayan aile bir bağış kampanyası başlattı.
Küçük Murat için başlatılan yardım kampanyasına sosyal medyadan birçok ünlü isim destek verirken, 100’e yakın kişi de Murat’ın kampanyasında çalışmak için gönüllü oldu. Murat için başlatılan yardım kampanyasının duyurulması için gönüllüler Kadıköy Belediyesi ile görüştü. Belediye ile yapılan görüşme sonucunda üzerinde, “SMA hastası Murat bebek bağışlarınızı bekliyor” yazılı afişler Kadıköy’ün kalabalık semtlerinde bulunan billboardlara asıldı.
İKİ ÇOCUĞUNU SMA’DAN KAYBETTİ
Murat’tan önce dünyaya gelen iki çocuğunun SMA hastalığı nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini söyleyen baba Yaşar Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Muhammet ve İbrahim adında iki çocuğumu SMA nedeniyle kaybettim. O zamanlar SMA’nın tedavisi yoktu. Murat’a 17 günlük iken SMA teşhisi konulduğunda doktorlar, ‘Moralinizi bozmayın. Artık umut vadeden bir tedavi var’ dediler. Biz de bu tedaviyi uygulamak istiyoruz. Şu ana kadar 5-10 liralık bağışlarla 850 bin lira topladık. Tedavi için 2 milyon 250 bin dolar lazım. Bir çocuğumu daha kaybetmek istemiyorum. Murat’ın yaşaması için desteğe ihtiyacımız var.”