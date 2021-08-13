SMA hastası minik Murat’a billboardlu destek

Küçük Murat için başlatılan yardım kampanyasına sosyal medyadan birçok ünlü isim destek verirken, 100’e yakın kişi de Murat’ın kampanyasında çalışmak için gönüllü oldu. Murat için başlatılan yardım kampanyasının duyurulması için gönüllüler Kadıköy Belediyesi ile görüştü. Belediye ile yapılan görüşme sonucunda üzerinde, “SMA hastası Murat bebek bağışlarınızı bekliyor” yazılı afişler Kadıköy’ün kalabalık semtlerinde bulunan billboardlara asıldı.



İKİ ÇOCUĞUNU SMA’DAN KAYBETTİ

Murat’tan önce dünyaya gelen iki çocuğunun SMA hastalığı nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini söyleyen baba Yaşar Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Muhammet ve İbrahim adında iki çocuğumu SMA nedeniyle kaybettim. O zamanlar SMA’nın tedavisi yoktu. Murat’a 17 günlük iken SMA teşhisi konulduğunda doktorlar, ‘Moralinizi bozmayın. Artık umut vadeden bir tedavi var’ dediler. Biz de bu tedaviyi uygulamak istiyoruz. Şu ana kadar 5-10 liralık bağışlarla 850 bin lira topladık. Tedavi için 2 milyon 250 bin dolar lazım. Bir çocuğumu daha kaybetmek istemiyorum. Murat’ın yaşaması için desteğe ihtiyacımız var.”

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