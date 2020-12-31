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Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Slow motion ne demek?

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Slow motion ne demek?
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Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte sık sık duyduğumuz terimlerden biri de sllow motion oldu. Slow motion özellike fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin yakından bildiği bir terim. Peki, slow motion ne demek?

Yavaş çekim (slow motion, slo-mo veya slow-mo) bir fotoğrafçılık ve film yapımı tekniğidir. Normal hızlı videoyu birkaç hızda yavaşlatarak gösterir. İnsan gözü normal videolardan 32 kat daha yavaş (30 fps) ve çekilen videolardan 4 kat daha yavaş oynayarak göremez. Bu, yüksek hızlı kameraların kullanımı ile gerçekleştirilebilir ve daha sonra 30 FPS gibi normal bir oranda üretilen görüntüleri çalabilir. Super Slow Mo (960FPS), kullanıcıların 960FP'lerde yüksek hızlı bir kamera kullanarak videoları kaydetmek ve anları yakalamak için bir özelliktir. Aşırı hızlı hareket, zaman atlamalı fotoğrafçılık olarak bilinir.

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