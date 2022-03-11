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Slovakya vize istiyor mu?

#Slovakya#Slovakya Vize İstiyor Mu#Slovakya Vizesiz Ülke Mi
Slovakya vize istiyor mu

Slovakya vize istiyor mu sorusu, bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Slovakya vize istiyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Slovakya, vize talep edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Slovakya’nın Ankara’daki Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’ndan vizelerini almaları gerekmektedir. Slovak makamları her kategorideki vize için 60 Euro harç tahsil etmektedir.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız ise Slovakya’ya yapacakları üç ay süreli seyahatlerde ve Slovakya’da görev yapmak üzere resmen atanmış olmaları durumunda vizeden muaf tutulmaktadırlar.

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