Slooh Teleskopuyla liselilere uzay seyri

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ÇOCUKLARIN bilime ve uzaya olan ilgisini artırmak üzere “Herkes İçin Gökbilim” felsefesiyle faaliyet yürüten Stellar Lab’in kurucusu Halil Bağış, astrofizik çalışmalarıyla fark yaratanların belirlendiği BM’ye bağlı World Space Week’in (Dünya Uzay Haftası) birincilerinden biri oldu. Böylece dünyanın 3 ayrı bölgesinden çekim yapan Slooh teleskobuna ücretsiz erişim kazandı. Ödülü lise öğrencilerinin uzayla ilgili çalışabileceği dünya standartlarında bir eğitim programına dönüştürdü. Uzaya ilgisi fazla olan liseli öğrencilerden seçilecek çalışma grubunda dünyanın farklı yerlerindeki teleskoplardan görüntüler alınacak, ünlü astrofizikçilerle dersler yapılacak. Halil Bağış, ödülün ve yeni eğitim programının hikâyesini şöyle anlattı:

ORİGAMİDEN ASTRONOMİYE

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“Ekim ayında Manisa’da farklı illerden gelen çocuklara origamiden temel astronomiye kadar farkındalık yaratacak bir eğitim vermiştik. Bu eğitim aynı zamanda iklim değişikliğine de dikkat çekiyordu. Onlar da bu çabalarımızı görmüşler. Böylece dolar kurunda satışı yapılan ve farklı kullanım paketleri olan Slooh teleskobuna ücretsiz erişim hakkı kazandım. Bireysel olarak kullanabilirdim bunu ancak kazandığımız ödülü çocuklara faydalı bir eğitim programına dönüştürmek istedik. Lise öğrencileri için kendilerini geliştirebilecekleri, merak ettiklerine cevap bulabilecekleri bir çalışma grubu kurduk. ‘Slooh’ kapsamında dünyanın 3 farklı noktasında teleskoplar var. Programa katılan adaylar Avustralya, Şili, Kanarya Adaları’ndaki teleskoplardan görüntüler alabilecek. Çevrimiçi bir sınıf kuracağız, temel astronomiyle ilgili ödevler vereceğiz. Onlar da nitelikli araştırmalar yapabilecekler. Ayrıca ünlü astrofizikçi hocaları misafir edeceğiz. Dünyanın farklı yerlerindeki çevrimiçi sınıflarla da çalışmalar yapabileceğiz.

EĞİTİMLER AY SONU

Eğitim programı için başvurular bugün sona eriyor. Halil Bağış, “Farklı illerden başvurular geliyor. Bazen dezavantajlı bir bölgede astronomiye ilgili bir çocuk olabiliyor. Merak düzeyi yüksek ama imkânı az olan çocukları seçmek istiyoruz. Bu ay sonunda eğitimler başlayacak. Heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.