Skytrax Ceo'sundan THY'ye ziyaret

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İstanbul'a gelen Plaisted ve ekibi, THY Genel Müdürlük binasında havayolu şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile bir araya geldi. Ziyaret ile ilgili THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Misafirlerimizle ortaklığımızın pandemi sonrası gelişimi ve gelecek planlarını değerlendirdik. İstanbul Havalimanı'nda ürün ve hizmetlerimizi yakından inceleyen, havacılık sektörünün öncü denetleme ve ödüllendirme kuruluşlarından Skytrax ile seyahat planlama havalimanı ve kabin içi yolcu deneyimindeki yeniliklerimizi paylaştık" denildi.