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Skutır bomba gibi patladı

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#İSTABUL#TRAFİK#Skuter
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 11:53

İstanbul'da bir elektrikli skuter durduğu yerde patladı. Skutırın sahibi o anları anlattı. CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun ve kameraman Emir Ünlü'nün özel haberi.

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İstanbul'da meydana gelen olayda Serkan Karasu, elektrikli skutırını iş yerinde şarj etti. Bir süre sonra skutırdan sesler yükselmeye başladı. Ardından ise patlamalar ile birlikte alevler yükseldi.

'BİZ SÖNDÜREMEDİK, İTFAİYE ÇAĞIRDIK'

Karasu o anları, “Bir anda böyle pat pat diye sesler duyduk, ilk başta anlayamadık baktık makineden geliyor. Sonra makineye baktığımızda alev aldı bu bomba gibi patlamaya başladı. 10-15 dakika uğraştık biz bunla. Söndüremedik en son geldi itfaiye söndürdü. Bundan sonra ben eve sokmam böyle bir cihaz. Evde de şarj ediyorduk. Evde patlasaydı şansımız yoktu. Evde olsa makine, Allah korusun ev yanar” sözleriyle anlattı.

Skutır bomba gibi patladı

 

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PEKİ PATLAMA NEDEN MEYDANA GELDİ?

Endüstriyel Elektronik Teknikeri Şenol Baran, patlamanın lityum pillerden kaynaklandığını belirtirken, “Lityum pilleri kolay kolay söndürülemez. Çok zor, yangın söndürücüyle bile sıksa çok zor. Pillerin bir tanesi kısa devre olup yandığı zaman veya aşırı şarjdan yandığı zaman diğerini de ısıtıp otomatik olarak kısa devre yapıyor, onun içindeki lityum alev alıyor, sırayla patlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Skutır bomba gibi patladı

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#İSTABUL#TRAFİK#Skuter

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