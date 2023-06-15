Skutır bomba gibi patladı

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İstanbul'da meydana gelen olayda Serkan Karasu, elektrikli skutırını iş yerinde şarj etti. Bir süre sonra skutırdan sesler yükselmeye başladı. Ardından ise patlamalar ile birlikte alevler yükseldi.

'BİZ SÖNDÜREMEDİK, İTFAİYE ÇAĞIRDIK'

Karasu o anları, “Bir anda böyle pat pat diye sesler duyduk, ilk başta anlayamadık baktık makineden geliyor. Sonra makineye baktığımızda alev aldı bu bomba gibi patlamaya başladı. 10-15 dakika uğraştık biz bunla. Söndüremedik en son geldi itfaiye söndürdü. Bundan sonra ben eve sokmam böyle bir cihaz. Evde de şarj ediyorduk. Evde patlasaydı şansımız yoktu. Evde olsa makine, Allah korusun ev yanar” sözleriyle anlattı.

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PEKİ PATLAMA NEDEN MEYDANA GELDİ?

Endüstriyel Elektronik Teknikeri Şenol Baran, patlamanın lityum pillerden kaynaklandığını belirtirken, “Lityum pilleri kolay kolay söndürülemez. Çok zor, yangın söndürücüyle bile sıksa çok zor. Pillerin bir tanesi kısa devre olup yandığı zaman veya aşırı şarjdan yandığı zaman diğerini de ısıtıp otomatik olarak kısa devre yapıyor, onun içindeki lityum alev alıyor, sırayla patlıyorlar” ifadelerini kullandı.