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Ä°stanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Hakan AkÃ§elik getirildi. Ã–len Dilara GÃ¼l'Ã¼n annesi NeÅŸe ve babasÄ± Arif GÃ¼l de duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

"GÃ–RMEDÄ°M"

SanÄ±k Hakan AkÃ§elik, "Vefat eden ailenin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yorum, Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m" diyerek savunmasÄ±na baÅŸladÄ±. AkÃ§elik, "Olay tarihinde Ã¶len kardeÅŸimin Ã¼stÃ¼nde koyu renkli kÄ±yafetler vardÄ±. Sokakta aydÄ±nlatma yoktu. Kendi ÅŸeridimde ilerlerken bir anda Ã§arptÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. Bunun Ã¶ncesinde kesinlikle kimseyi gÃ¶rmedim. Ã‡arptÄ±ktan sonra hemen durdum. YanÄ±na gittim yardÄ±mcÄ± olmak istedim. Ã‡evredeki vatandaÅŸlar 'ambulans gelsin' dediler. Bir anda bir grup Ã¼zerime saldÄ±rÄ±p beni linÃ§ etmek istedi. BaÅŸka bir grup da beni oradan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Beni 300-400 metre ilerideki bir otele getirdiler. Burada polisin gelmesini bekledim. YaÅŸanan olaydan dolayÄ± Ã§ok piÅŸmanÄ±m. Benim de 4 yaÅŸÄ±mda Ã§ocuÄŸum var. Ailem maÄŸdurdur, kirada oturuyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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TAHLÄ°YESÄ°NÄ° TALEP ETTÄ°

SanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± Erhan OÄŸuz DÃ¼zcÃ¼ ise mÃ¼vekkilinin kusuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "MÃ¼vekkilimiz yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§miÅŸtir. HÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde makul hÄ±zda ilerlerken kaza meydana gelmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde maktÃ¼lenin bu yolda kullanmamasÄ± gereken bir araÃ§la, saÄŸÄ±na soluna bakmadan mÃ¼vekkilimin aracÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n da yeÅŸil olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir. Emniyet ÅŸeridi bulunan bu yolda maktÃ¼lÃ¼n bu araÃ§la seyretmesi zaten mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. MÃ¼vekkilimin hemen durmuÅŸtur. Ama tepki gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu kazadan dolayÄ± ciddi psikolojik sÄ±kÄ±ntÄ±lar duymuÅŸtur. Bu olay hayatÄ± boyunca kendisini etkileyecektir. Tahliyesini talep ederim" dedi.

"Ä°FADELERÄ° Ã‡ELÄ°ÅžKÄ°LÄ°"

SanÄ±ÄŸÄ±n ifadesini aÄŸlayarak dinleyen ÅŸikayetÃ§ilerden NeÅŸe GÃ¼l ve Arif GÃ¼l ise kazanÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸini gÃ¶rmediklerini ancak sanÄ±ktan ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± belirttiler. GÃ¼l ailesinin avukatÄ± Vahit Kuzu ise "SanÄ±k vekili olayÄ± ajite ederek anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleri olayÄ± farklÄ± anlatmaktadÄ±rlar. Åžahitler Ã§ok hÄ±zlÄ± iki araÃ§ geÃ§tiÄŸini sonrasÄ±nda Ã§arpma sesi duyup yerde yatan bir kÄ±z gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylemiÅŸlerdir. SanÄ±k ise ilk ifadesinde maktÃ¼lÃ¼ gÃ¶rdÃ¼kten sonra sola kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savcÄ±lÄ±kta gÃ¶rmediÄŸini, burada da gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtir. Ã‡eliÅŸkili ifadeler vardÄ±r. Muhtemelen sarÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bir an Ã¶nce geÃ§mek iÃ§in hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu olay meydana gelmiÅŸtir. MaktÃ¼l karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§erken olmuÅŸtur. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sanÄ±ÄŸÄ±n hÄ±zlÄ± gittiÄŸini hÄ±zÄ±nÄ± daha da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Olayda bilinÃ§li taksir sÃ¶z konusudur. ÅžikayetÃ§iyiz. Tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep ederiz" dedi.

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TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, dosyadaki kusur durumunun tespitine iliÅŸkin olarak tanÄ±k dinlenmesine karar verdi. Bu aÅŸamada tanÄ±klar Ã¼zerinde baskÄ± kurma giriÅŸiminde bulunma ihtimali bulunduÄŸundan sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. DuruÅŸma bir hafta sonraya ertelendi.

"YASAKLANMALI"

DuruÅŸma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan baba Arif GÃ¼l, "SanÄ±k gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor, kendini aklayabilecek ÅŸekilde konuÅŸuyor. Åžahitler var tutanaklar var. Beklentimiz adaletin yerini bulmasÄ±, sonuna kadar da devam edeceÄŸiz. KÄ±zÄ±mÄ±z daha Ã¶nce de skuter kullanÄ±yordu. Daha Ã¶nce ufak tefek, her binen kiÅŸi ufak tefek dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ama bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir kaza olmadÄ±" dedi. Anne NeÅŸe GÃ¼l ise "En yÃ¼ksek cezayÄ± almasÄ±nÄ± istiyorum" dedi. Anne GÃ¼l, "Skuterlarla ilgili kurallar getiriliyor. Sizce bu yeterli mi?" sorusuna, "Bence yeterli deÄŸil. Bence kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, yasaklanmalÄ±, acÄ±lar yaÅŸanmamalÄ±" dedi.

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Avukat Vahit Kuzu, sanÄ±k tarafÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ olsa da ifadesinde olayda bir kusuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸini ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re sanÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± gittiÄŸini ve hÄ±zÄ±nÄ± daha arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kuzu, "AyrÄ±ca maktÃ¼lÃ¼n yolda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Ancak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yolda kullanma deÄŸil, karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§me sÃ¶z konusu. EÄŸer hÄ±zÄ±nÄ± makul dÃ¼zeyde gitmiÅŸ olsaydÄ± bu kaza da muhtemelen yaÅŸanmayacaktÄ±. Bu olay sebebiyle aile Ã§ok Ã¼zgÃ¼n. YargÄ±nÄ±n gerekli kararÄ± vereceÄŸine inancÄ±mÄ±z sonsuz" diye konuÅŸtu.Â

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°ddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada, MecidiyekÃ¶y yÃ¶nÃ¼ne ilerleyen Hakan AkÃ§elik'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil, skuter kullanan Dilara GÃ¼l'e Ã§arptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle skuterdan metrelerce uzaÄŸa dÃ¼ÅŸen GÃ¼l'Ã¼n aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. Ä°ddianamede, skuter kullanÄ±cÄ±sÄ± Dilara GÃ¼l ve otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Hakan AkÃ§elik'in eÅŸit derecede kusurlu olduÄŸu ifade edilerek AkÃ§elik'in olay sÄ±rasÄ±nda alkolsÃ¼z olduÄŸu belirtiliyor. KavÅŸaÄŸa yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Hakan AkÃ§elik'in trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n yeÅŸilden sarÄ±ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada aracÄ±yla hareket ettiÄŸi, bu sÄ±rada GÃ¼l'Ã¼n ise skuter ile manevra ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor. ÅžÃ¼pheli Hakan AkÃ§elik hakkÄ±nda "Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma" suÃ§undan 2 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.