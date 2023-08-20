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Skuter ile tehlikeli yolculuk: Cep telefonu ile görüntülendi

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#Skuter#İstanbul#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 10:40

Ümraniye, Şile Otoyolu'nda yoğun trafikte skuter kullanan bir kişi hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, sabah saatlerinde Şile Otoyolu, Çekmeköy istikametinde yaşandı. Skuter ile ilerleyen bir kişi, hem kendi hayatını ve hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Otomobillerin arasında ilerlemeye devam eden skuter sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Zaman zaman sol şeride zaman da diğer şeritlere geçen Skuter sürücüsünün hızlı ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Skuter sürücüsünün sadece kask takarak güvenlik önlemi alması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Skuter#İstanbul#Trafik

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