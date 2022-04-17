Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Bakan Kurum’dan destek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam katıldığı AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı İftar Programı’nın ardından ilçeden ayrılmadan önce ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde ikamet eden Yeşildemir ailesinin evine misafir olan Bakan Murat Kurum, ailenin okul çağındaki çocukları Melisa (13), Esma (11) ve Elif’e (9) çanta ve kırtasiye malzemeleri; okul öncesi çağdaki çocukları Hamza Can (6), İsmail (4) ve Nuriye’ye (2) ise çeşitli oyuncaklar hediye ederek onlarla bir süre sohbet etti.

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Ailenin, 9 yaşındaki kızları Elif’in tedavisi için 4 yıl önce Aydın’dan Ankara’ya geldiğini öğrenen Bakan Kurum , skolyoz hastası Elif ile yakından ilgilendi. Murat Kurum’a ailenin ikamet ettiği evin kira olduğu, çevre desteği ve sosyal yardımlarla geçindiği bilgisi verildi.

Baba İdris Yeşildemir, kızları Elif’in tedavisinin Şehir Hastanesi’nde devam ettiğini, doktorlarının Elif’in durumunu takip ettiklerini ve yapılması gereken kalıcı tedavi yöntemini ilerleyen günlerde kendilerine bildireceklerini söyledi.

Allah’tan şifalar dileyen Kurum, Elif’in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Gerek Şehir Hastanesi olsun, gerek başka yer olsun, ne gerekiyorsa beraber yapalım.” dedi.

Mesleğinin ne olduğu sorulan İdris Yeşildemir, inşaat ustası olduğunu ancak kronik hastalıkları sebebiyle mesleğini yapamadığını, 4 aydır da çalışmadığını söyledi. Bakan Kurum, baba Yeşildemir’e de yardımcı olmak istediklerini söyleyerek, “TOKİ’nin site yönetimlerinde çalışır mısın?” diye sordu. İdris Yeşildemir’in teklifi kabul etmesi üzerine Murat Kurum, babanın -ailenin ikametine yakın olacak şekilde- Gölbaşı ilçesinde bulunan TOKİ konutlarından birinin site yönetimine yerleştirilmesi talimatını verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, baba İdris Yeşildemir’e, “Evinize yakın bir yerde, site yönetiminde çalışırsın. Çocukların tedavilerini de beraber yaparız. Önümüzdeki hafta halledelim. Elif kızımızın da ameliyatla ilgili ya da başka ihtiyaçları olursa telefon numaranızı arkadaşlarımız alsın. Arkadaşlarımız ilgilensin. Pazartesi arkadaşlarımızla beraber gidersiniz, hem iş konusunu halledelim hem de kızımızı gösterelim. Muhakkak doktorlarımız gerekeni yapmıştır. Ama Şehir Hastanemizde de imkânlar oldukça iyi. ” dedi.

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Yeşildemir ailesinin evinden ayrılan Bakan Murat Kurum, Gölbaşı esnafını da ziyaret ederek iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet etti.