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DHA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Skandallara doymuyor

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Skandallara doymuyor

Daha önce kullandığı aracın camından silahla çevreye ateş açan Burakcan Övüç, bu kez otomobil kullandığı sırada içki içerek trafikte dehşet saçtı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Burakcan Övüç, bu kez de otomobil kullandığı sırada içki içerek trafikte terör estirdi. Övüç’ün o anlarını, beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek içki içtikleri yer alıyor.

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