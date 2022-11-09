Skandal yayına RTÜK incelemesi! FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardılar

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Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından TV 5, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarttı. Yayın sosyal medyada büyük tepki çekti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TV 5 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

FETÖ firarisi Hakan Şükür TV5'te yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programa konuk oldu. Şükür'ün katıldığı program sosyal medyadan büyük tepki çekerken, program sırasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV 5 hakkında ‘Hakan Şükür’ü konuk ettiği’ gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

'FETÖ' davasında yargılanan firari Hakan Şükür, TV 5’te yayınlanan 'Düşünme Vakti' adlı programa konuk oldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Şükür’ün konuk alınması gerekçesiyle TV 5 hakkında kurulun inceleme başlattığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, “Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır” ifadelerini kaydetti.