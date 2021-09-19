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Skandal sözleri büyük tepki çekmişti... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma

#Celal Şengör#İTÜ#Taciz
Skandal sözleri büyük tepki çekmişti... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik cinsel taciz sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. Peş peşe gelen tepkilerin ardından İTÜ Rektörlüğü konuyla ilgili açıklama yayınlandı.

SAVCILIK İNCELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği anları anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişikere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.

Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeni ile idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabirlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır.

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Skandal sözleri büyük tepki çekmişti... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma

"ETEĞİNİ KALDIRIP, TOKAT ATTIM"

Celal Şengör bir öğrencisiyle yaşadığı olayı şöyle dile getirmişti;

O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Bana babam bile bunu yapmadı' dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.

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#Celal Şengör#İTÜ#Taciz