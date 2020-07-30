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ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Skandal rapora meslekten men cezası

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Skandal rapora meslekten men cezası
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Üniversite öğrencisi Şule Çet cinayetine ilişkin dava dosyasına giren raporda skandal ifadeler kullanan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın meslekten men edildi.

Tecavüz edilerek öldürülen Şule Çet cinayetine ilişkin davada rapor yazan Mehmet Nuri Aydın, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerini kullanmıştı. Davanın avukatlarından Umur Yıldırım, Twitter paylaşımında, raporunda skandal ifadeler kullanan Adli Tıp Uzmanı Aydın’ın, Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edildiğini duyurdu.

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