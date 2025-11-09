×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler!

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Yangın#Hakaret
Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 09:37

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 6 işçi ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Büyük tepki toplayan paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz gün Kocaeli'nde parfüm fabrikasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden işçilerle ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan iki kişi büyük tepki topladı. Skandal paylaşımlarla ilgili suç duyurusu yapıldı.

Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler

6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 İŞÇİ YARALANDI

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Haberin Devamı


Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler


Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

Gözden KaçmasınDilovasındaki yangın faciasında yeni detaylar Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyorDilovası'ndaki yangın faciasında yeni detaylar! Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyorHaberi görüntüle

HAKARET DOLU PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.

Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler

Gözden KaçmasınSon dakika... Kocaelide parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti | Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Görgü tanığı o anları anlattıSon dakika... Kocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! | Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! Görgü tanığı o anları anlattıHaberi görüntüle

Haberin Devamı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

Skandal paylaşımlar: Yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler

Gözden KaçmasınKocaeli’de hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındıKocaeli’de hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Yangın#Hakaret

BAKMADAN GEÇME!