Skandal 'kiralık ev' oyunu! Aynı ilana bir yılda 50 kişi kandı

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Dolandırıcılar İstanbul'un merkezi Levent'te yan yana iki apartman için ilan açtı. İlanlara bir yıl içerisinde elliye yakın kişi inandı, parasını kaptırdı. Ev arayanlar olay karşısında isyan etmiş durumda.

Kanal D'den İbrahim Konar'ın özel haberine göre, fiyatı uygun bularak ilanlara aldanan vatandaşlardan Mehmet Keskinsoy, daireyle ilgilendiğini bildirerek ilanın kaldırılması için 3500 lira depozito ücreti yatırdı. Ancak Keskinsoy belirtilen adrese vardığında karşısında bir ev değil diş kliniği buldu. Keskinsoy dolandırıldığını bina sakinlerinden öğrendi.

Keskinsoy ve arkadaşı, ilan sahibiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.