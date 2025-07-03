Skandal karikatüre dört tutuklama

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HAFTALIK mizah dergisi Leman’ın, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatüre ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen başlatılan soruşturma kapsamında derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan’ın da arasında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Müessese Müdürü Ali Yavuz, Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okcu ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in ise yurtdışında olduğu belirlenmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz, Aknar ve Okçu “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde Pehlevan’ın “X” hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı da belirtildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Karikatürün çizeri Doğan Pehlivan emniyetteki ifadesinde, “Karikatürü neyi amaçlayarak çizdiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Aslında barış dolu bir karikatür. Muhammed, Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken, Musa da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğundan dolayı bu karikatürde kullandım. Ayrıca peygamberden bahsedeceksek başında “Hz.” ve “S.A.V.” kullanmamız gerekir ki peygamber olduğu belli olsun. Benim kastettiğim bu insanlar, günümüzde savaşlarda ölen sıradan insanlardır. Olayı ülke gündemine getirip toplumu galeyana getiren şahıstan şikâyetçiyim. Mağdur olan benim ve toplumdur.”

MALİ YÖNDEN DE SORUŞTURULACAK

Leman dergisi yetkilileri hakkında mali soruşturma da başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Şüphelilerin yurtiçi veya yurtdışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi amacıyla mali soruşturma başlatıldığı” bildirildi.