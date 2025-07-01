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Skandal karikatüre soruşturma başlatıldı... İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Gözaltılar var

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#Skandal Karikatür#Hz. Muhammed#Mizah Dergisi
Skandal karikatüre soruşturma başlatıldı... İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Gözaltılar var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 06:55

Haftalık mizah dergisinin Hz. Muhammed’le ilgili skandal karikatürü tepki çekti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, karikatürü çizen D.P. ile birlikte Yazı İşleri Müdürü Z.A. ve grafiker C.O.’nun gözaltına alındığını duyurdu.

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HAFTALIK yayımlanan bir mizah dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hz. Muhamed’le ilgili yayımladığı karikatür büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın yönetmeni T.A. (yurtdışında), Yazı İşleri Müdürü Z.A., Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir (yurtdışında), müessese müdürü A. Y. ve grafiker C.O. hakkında gözaltı kararı verildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DERGİ TOPLATILIYOR

Soruşturma kapsamında, derginin bahse konu sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, dergiye ait sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için de gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Skandal karikatüre soruşturma başlatıldı... İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Gözaltılar var

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YERLİKAYA: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığı videoları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs, Yazı İşleri Müdürü Z.A. ve derginin grafikeri C.O. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir” dedi.

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#Skandal Karikatür#Hz. Muhammed#Mizah Dergisi

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