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Skandal iddia! Hayvan bakımevinde 250 köpeğin öldürüldüğü öne sürüldü

#İzmir#Hayvan Bakımevi#İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyon
Skandal iddia Hayvan bakımevinde 250 köpeğin öldürüldüğü öne sürüldü

İzmir’de Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olarak birçok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarında bulundu. 

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Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanların ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi’ndeki bir araziye atıldığını söyledi.

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı avukat Ayşe Aydın, bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikâyetçi olundu. Avukat Aydın, belediye personelinin 250’ye varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15’e yakın can dostun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, “Savcılığın soruşturması sürüyor” dedi.

 

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#İzmir#Hayvan Bakımevi#İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyon

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