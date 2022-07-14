Skandal iddia! Hayvan bakımevinde 250 köpeğin öldürüldüğü öne sürüldü

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Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanların ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi’ndeki bir araziye atıldığını söyledi.

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı avukat Ayşe Aydın, bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikâyetçi olundu. Avukat Aydın, belediye personelinin 250’ye varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15’e yakın can dostun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, “Savcılığın soruşturması sürüyor” dedi.